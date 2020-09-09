Рейтинг популярности Трампа поднялся до рекордной с начала лета отметки

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа вырос до максимального с июня показателя. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.
Исследование показало, что работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% опрошенных. «В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня», — отмечает The Hill. Согласно опросу, проводившемуся с 22 по 25 августа, положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.
Последний опрос был проведен с 5 по 8 сентября среди 2 832 зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет около 1,8 процентного пункта.
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