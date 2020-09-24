Mars поменяет название бренда Uncle Ben’s, чтобы не обижать чернокожих

Американская компания Mars решила сменить название торговой марки Uncle Ben’s на Ben’s Original в рамках борьбы с расовыми стереотипами. Об этом сообщается ее сайте.

Компания также обновит логотип бренда — с упаковок риса, которые выпускают под этой маркой, уберут изображение пожилого темнокожего мужчины в галстуке-бабочке. Товары в новых пачках начнут поступать в магазины в следующем году.

Помимо этого, Mars инвестирует $2,5 млн в программы питания и образования для студентов в Гринвилле, штат Миссисипи, где товары под маркой Uncle Ben’s производятся более 40 лет. Как отмечает AP, большинство жителей города — афроамериканцы.

«Времена изменились, — приводит Wall Street Journal слова президента Mars Food Global Фионы Доусон. — Сейчас услышаны голоса, которые раньше не слышали». По ее словам, Mars рассматривала и другие названия торговой марки, но сотрудники компании и участники фокус-группы предпочли Ben's Original, поскольку оно позволяет сохранить узнаваемость бренда.

Доусон отметила также, что обращение «дядя» ранее иногда использовалось уничижительно по отношению к чернокожему мужчине в США. «Мы не хотели бы с этим ассоциироваться», — добавила она.

Торговая марка Uncle Ben's существует с 1947 года. Как отмечает FT, неизвестно, существовал ли «дядя Бен» на самом деле, прототипом для афроамериканца на упаковках продукции стал Фрэнк Браун, метрдотель в чикагском ресторане.

Mars объявил о планах провести ребрендинг ряда продуктов в июне на фоне массовых протестов в США под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которые развернулись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

О намерении изменить название или дизайн своих товаров, чтобы исключить любые ассоциации с расизмом, объявили и другие крупные компании. В частности, Unilever решила не использовать на упаковках товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый», а также производные от них. Компания Dreyer переименует свой фирменный десерт Eskimo Pie (эскимо), чтобы не унижать эскимосов, живущих на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады.