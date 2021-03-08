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В США начался суд над бывшим полицейским, обвиняемым в убийстве темнокожего Джорджа Флойда

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В США начался суд над бывшим полицейским, обвиняемым в убийстве темнокожего Джорджа Флойда

Разбирательство по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года, началось в понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота). Первым этапом станет подбор сторонами жюри присяжных.

Разбирательство проводится в суде округа Хеннепин (штат Миннесота), председательствует судья Питер Кэхилл. Трансляцию из зала суда ведет местная газета Star Tribune. Шовин присутствует на процессе.

Вокруг суда и ряда других зданий в Миннеаполисе ранее были установлены забор и бетонные ограждения. Власти опасаются проведения демонстраций и беспорядков. У суда в последние дни уже имели место акции, каких-либо инцидентов не было.

Стороны, как ожидается, отберут 12 членов жюри, а также еще двух запасных. Ожидается, что защита или обвинение смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта.

Есть вероятность, что сроки проведения разбирательства будут изменены, поскольку ранее апелляционный суд постановил, что следует пересмотреть решение, касающееся снятия части обвинений с Шовина. Первоначально ему предъявили обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном. Позже прокуратура настояла на том, чтобы ему инкриминировалось также убийство второй степени. Согласно законам штата, это более тяжкое преступление. Речь идет о непредумышленном убийстве при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением в данном случае прокуратура считает нападение на Флойда.

Суд в округе Хеннепин ранее разрешил предъявить Шовину обвинения в убийстве второй степени. Вместе с тем он снял с экс-полицейского обвинения в убийстве третьей степени и позже отказал прокуратуре в отмене этого решения. Теперь, согласно постановлению апелляционного суда, вопрос о предъявлении Шовину обвинений в убийстве третьей степени следует рассмотреть заново.

Несмотря на это, судья Кэхилл подчеркнул в понедельник в начале процесса, что стороны могут приступить к подбору жюри. Против этого выступала прокуратура.

За убийство второй степени в Миннесоте предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. За убийство третьей степени — до 25 лет. По мнению экспертов, если Шовину одновременно будут предъявлены обвинения второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них. В частности, признание его виновным в убийстве третьей степени присяжные могут посчитать компромиссом, говорится в публикации.

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Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

BLM, Джордж Флойд, Дерек Шовин
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