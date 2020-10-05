Набсовет Ощадбанка назначил нового председателя правления

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка назначил с 3 октября председателем правления финучреждения Сергея Наумова вместо Андрея Пышного.

Согласно сообщению на сайте банка в понедельник, передача управления новому предправления банка продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (со 2 октября).

Как сообщалось, 17 июня 2020 года набсовет Ощадбанка утвердил в должности предправления финучреждения действующего на то время главу правления Пиреус Банка Наумова, который был отобран в ходе конкурса.

Отметим, что за день до объявления результатов конкурса замглавы главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский потребовал признать конкурс по отбору главы Ощадбанка несостоявшимся и провести новый конкурс в связи с информацией о попытке подкупа членов набсовета банка в пользу директора департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка Геннадия Хелемского.

Нардеп призвал МВД и СБУ провести расследование и определить, был ли отправителем писем Наумов, либо действующий предправления Ощадбанка Андрей Пышный.

Глава набсовета Ощадбанка Байба Апин подтвердила получение SMS-сообщения от неизвестного номера с текстом, который можно толковать как содержащий коррупционную составляющую, добавив, что об этом она проинформировала членов набсовета в соответствии с положением об антикоррупционной политике.

Апин подчеркнула, что на исход конкурса это сообщение не повлияло, вместе его результаты были заблокированы Печерским райсудом Киева.

Назначение Наумова на должность предправления Ощадбанка стало возможным после того как 15 сентября 2020 года Печерский райсуд столицы удовлетворил его ходатайство и отменил свое предыдущее определение об обеспечении иска.

Позже, 22 сентября, Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Наумова на должность предправления Ощадбанка.

На эту должность также претендовали зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн, зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук и зампредправления ПУМБа Сергей Магдич.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (275,81 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.