Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании правительства заявил, что подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Об этом пишет «РИА Новости».
Медведев пояснил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и, «самое главное», безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты. Он отметил, что работы по сокращению выбросов ведутся в рамках национального проекта «Экология».
Отметим, что еще до официального объявления решения о желании РФ ратифицировать Парижское соглашение по климату сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как утверждали собеседники агентства, соглашение будет утверждено именно распоряжением правительства РФ, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Ратификация в обход Госдумы должна была не позволить оспорить позицию Кремля депутатам, поддерживающим противников соглашения, в том числе, в сфере энергетики и металлургии.
Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала его еще в 2016 году, но тогда не ратифицировала.
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