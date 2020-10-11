Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Украинские полицейские за минувшие сутки открыли 13 уголовных производства, связанные с нарушениями избирательного процесса.
«Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве — 38, во Львовской — 23, в Киевской — 17, 15 — в Днепропетровской и Одесской, в Ровенской — 10, по 8 — Донецкой и Черкасской, в Житомирской — 6, по — 5 в Волынской и Николаевской, по 4 — в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской, в Запорожской — 3, по 2 — в Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой, по 1 — в Иванофранковской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях», — говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.
Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.
За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 — связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 — связаны с избирательным процессом.
Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
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