В полиции не видят особых проблем на выборах

День голосования на местных выборах в Украине в целом проходит спокойно, без каких-либо серьезных инцидентов, которые могут повлиять на избирательный процесс, подчеркивают в МВД.
«Полиция на данный момент работает в штатном режиме. На данный момент нет вопиющих фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся», — сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил: «В целом выборы проходят относительно спокойно».
Отметим, что Министерство внутренних дел Украины для обеспечения безопасности в день голосования на местных выборах, 25 октября, привлекло все имеющиеся силы и средства авиации — самолеты и вертолеты.
«Вертолеты будут реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос», — сообщает пресс-служба МВД в соцсети Facebook.
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