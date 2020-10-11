Основатель Telegram назвал семь способов борьбы со старением

Основатель Telegram Павел Дуров перечислил семь правил, помогающих, по его словам, выглядеть моложе своих лет. Этот список он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мне исполняется 36 лет, и меня спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своего возраста», — написал Дуров.

По его словам, он задавал тот же вопрос другим людям, которые выглядят младше своих лет — от американского актера и рок-музыканта Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, «который в 50 лет выглядит на 25».

В результате он пришел к семи основным правилам. Среди них:

не пить алкоголь. Дуров допустил «редкие исключения», однако отметил, что в целом алкоголь, как и другие вызывающие зависимость вещества, делает людей «менее здоровыми и внешне старит»;

много спать. «Сон — это когда ваше тело восстанавливается. Вы не можете одолжить его: недостаток сна в течение недели не может быть компенсирован пересыпом в выходные», — отметил Дуров;

не переедать, так как избыточный вес прибавляет лет и «связан с десятками болезней». Сам Дуров отметил, что обычно ест один или два раза в день, без перекусов. «Есть больше трех раз в день — это просто (плохая) привычка», — написал он;

умеренная, но регулярная физическая нагрузка;

ограничить стресс. По словам Дурова, в этом могут помочь ряд ментальных привычек и стоических техник, например, вера в то, что все происходит к лучшему, негативная визуализация и пофигизм. Он также посоветовал жить рядом с природой;

не есть мяса. По словам Дурова, большинство людей, выглядящих моложе своих лет, отказались от выращенного на ферме красного мяса. В качестве альтернативы он предложил морепродукты и дикую рыбу;

жить одному. «Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины средних лет, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни», — отметил Дуров.

По словам основателя Telegram, сам он следует этим правилам более десяти лет. Самым сложным из них из-за характера работы для него оказалось больше спать.

Главным советом для молодых людей Дуров назвал отказ от алкоголя. «Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая подскажет вам, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сами разберетесь во всем, что нужно знать, и не будете зависеть от советов других людей», — написал он.

В конце прошлого года ученые Исследовательского центра по болезни Альцгеймера Стэнфордского университета (США) определили три этапа старения человека. Они проанализировали белки плазмы крови 4263 человек (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 18 до 95 лет и выявили нелинейные изменения в их структуре, которые зависели от возраста испытуемых.

Исследование показало, что старение происходит не равномерно, а по более непредсказуемой траектории с тремя переломными моментами в жизненном цикле человека. Оказалось, что основные изменения в белках плазмы крови происходили в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.