Премьер Украины поддержал меморандум с МФО о построении фондового рынка и ухудшил оценку сроков с года до трех

Премьер-министр Денис Шмыгаль заслушал концепции развития фондового рынка в Украине и поддержал инициативу о подписании меморандума с международными партнерами и стейкхолдерами с пошаговой имплементацией необходимой финансовой инфраструктуры, который засвидетельствует приоритетность этой реформы для правительства.

«Время экспериментов завершилось. Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть», — цитирует пресс-служба Кабмина премьера с проведеного им 22 октября совещания по обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине.

В нем приняли участие глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства.

Согласно пресс-релизу, Шмыгаль отметил, что создание фондовой платформы может занять три года, тогда как ранее, в сентябре этого года, он заявлял о возможности построения фондового рынка за год.

«Есть таймлайн — трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, так как это требует изменения законодательства и правил», — отметил глава правительства.

Премьер выразил надежду, что к работе будет привлечено как можно большее количество международных экспертов, уже имеющих работающие финансовые модели в своих странах.

Представитель USAID Гаусси, в свою очередь, заявил о поддержке реформы фондового рынка. «Это больше, чем идея. Мы хотим, чтобы платформа для торговли различными видами активов была реальностью», — сказал он.