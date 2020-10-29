ВАКС снизил размер залога Микитасю до 80,5 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 27 октября, приняла решение снизить размер залога для экс-президента корпорации «Укрбуд» Максима Микитася до 80,5 млн грн.
Как сообщила пресс-служба суда, апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которым подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.
«По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила решение следственного судьи и вынесла новое решение, которым продлила меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн», — указано в сообщении.
Решение вступило в законную силу с момента его обнародования и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Как сообщалось, досудебное расследование установило, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс «Аристократ», группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК «Аристократ» на недвижимое имущество в ЖК «Обериг» для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК «Обериг» и ЖК «Казка», которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК «Аристократ» и увеличения стоимости такого имущества в ЖК «Обериг».
В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.
Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.
Следственный судья ВАКС 21 сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого — ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и т. п.
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