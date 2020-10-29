Войти
Шмыгаль уверяет, что уже почти договорился с МВФ
официально
Шмыгаль уверяет, что уже почти договорился с МВФ
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
решение
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

ВАКС снизил размер залога Микитасю до 80,5 млн грн

329
ВАКС снизил размер залога Микитасю до 80,5 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 27 октября, приняла решение снизить размер залога для экс-президента корпорации «Укрбуд» Максима Микитася до 80,5 млн грн.

Как сообщила пресс-служба суда, апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которым подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

«По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила решение следственного судьи и вынесла новое решение, которым продлила меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн», — указано в сообщении.

Решение вступило в законную силу с момента его обнародования и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс «Аристократ», группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК «Аристократ» на недвижимое имущество в ЖК «Обериг» для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК «Обериг» и ЖК «Казка», которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК «Аристократ» и увеличения стоимости такого имущества в ЖК «Обериг».

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

Читайте также: В Ницце вооруженный ножом неизвестный убил трех человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Следственный судья ВАКС 21 сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого — ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и т. п.

Максим Микитась, ВАКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 октября 2020
Среда, 28 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016