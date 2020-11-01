Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Президент США Дональд Трамп сократил на один процентный пункт отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента — кандидата на высший государственный пост от демократов Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

Согласно его данным, разрыв между кандидатами сократился на 1 п. п. и составил 10 п. п. Если бы президентские выборы проводились сейчас, за Трампа свой голос готовы были бы отдать 42% американцев. За Байдена проголосовали бы 52% избирателей. Результаты аналогичного опроса, проведенного The Wall Street Journal и NBC в середине октября, продемонстрировали практически такой же расклад. Трампа тогда готовы были поддержать 42% респондентов, а Байдена — 53%.

Преимущество демократа гораздо сильнее уменьшилось в 12 так называемых колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. В этих штатах, согласно опросу, Байден располагает поддержкой 51% избирателей, а Трамп — 45%. Интервал составляет 6 п. п. по сравнению с 10 п. п. в середине октября. Эксперты издания обращают внимание на то, что уровень поддержки демократа среди выходцев из стран Латинской Америки достигает 62% по сравнению с 29% у республиканца. В 2016 году расклад между демократом Хиллари Клинтон и Трампом был почти идентичным (66% и 28%), что не помешало республиканцу одержать победу на президентских выборах.