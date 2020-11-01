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Зеленский сделал пафосное заявление про политический ад и чертей

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Зеленский сделал пафосное заявление про политический ад и чертей

Судьям КСУ абсолютно необходимо сохранение «касты неприкасаемых», а демарш Конституционного Суда — это заговор части старых элит и олигархов против президента и против страны.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в посте в Фейсбуке.

«Я точно знаю, что демарш Конституционного Суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Ибо только слабый Президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», — подчеркнул президент.

По его словам, Конституционный Суд противопоставил себя государству и обществу, ведь сегодня на одной чаше весов — уничтожение всего того, ради чего сражались на всех Майданах украинцы, на другой чаше — полноценная свобода, права людей и гарантии справедливости.

«Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда „руку на сердце“ и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение „касты неприкасаемых“. Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались наконец проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень», — подчеркнул Зеленский, добавив, что судьи нашли формальные поводы для своего решения и в ускоренном формате начали рассматривать и отменять фундаментальные законы.

«Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди — тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку», — отметил президент.

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Зеленский также подчеркнул, что старые элиты не хотят платить по любым счетам и не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

КС, Владимир Зеленский
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