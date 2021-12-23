Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, если ему позволит здоровье. Об этом он заявил в интервью телеканалу АВС.

«Да. Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много-много раз. Если я буду находиться в том состоянии здоровья, в котором нахожусь сейчас, то есть в хорошем состоянии здоровья, то на самом деле я бы баллотировался снова», — сказал Байден в ответ на вопрос, планирует ли он баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

Кроме того, он заявил, что также готов бороться с экс-президентом США Дональдом Трампом. «Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в качестве кандидата? Это повысит шансы, что я буду баллотироваться», — добавил Байден.

78-летний Байден победил на выборах, прошедших осенью 2020 года. О планах баллотироваться на второй срок Байден заявил еще в марте. К выборам 2024 года Байдену будет уже 81. Если он примет в них участие и победит, то обновит свой же рекорд, второй раз став старейшим по возрасту президентом США за всю историю. 17 декабря в Белом доме уточнили, что Байден будет выдвигаться в паре с вице-президентом Камалой Харрис.

До победы на предыдущих выборах Байден дважды баллотировался на пост президента — в 1988 и 2008 годах. Во время первой попытки он снялся, не дойдя до стадии предварительных выборов. В ходе второй, в 2008-м, — после праймериз, получив пятый результат в штате Айова. После этого будущий президент Барак Обама пригласил Байдена участвовать в кампании в качестве кандидата в вице-президенты и в ноябре того же года победил республиканца Джона Маккейна, который выбрал претендентом на должность вице-президента Сару Пейлин.