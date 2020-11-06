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«Срок досудебного следствия закончился еще 16 сентября»: глава ОАСК Павел Вовк рассказал, почему не ходит на допросы в НАБУ

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«Срок досудебного следствия закончился еще 16 сентября»: глава ОАСК Павел Вовк рассказал, почему не ходит на допросы в НАБУ

Срок досудебного следствия в деле «судей ОАСК» закончился еще 16 сентября. Все, что с того времени происходит вокруг суда, не имеет ничего общего с законом, а является лишь пиаром со стороны НАБУ и попытками поставить в зависимость судебную ветвь власти. Об этом заявил председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк в эфире 112 канала.

«Срок досудебного расследования истек еще 16 сентября, и после этого всё происходит вне юридического поля. Речь сейчас идет о политическом давлении. И личной мести, в том числе в связи с принятием ОАСК определенных решений... Это попытки поставить в зависимость судебную ветвь власти, что мы видим на примере как Окружного административного суда Киева, так и Конституционного суда», — считает глава ОАСК.

То, что НАБУ, несмотря на отсутствие законных оснований, объявило его в розыск, Вовк называет пиаром и профанацией.

«Я ни от кого не прятался, я нахожусь в Киеве, по адресу регистрации. С понедельника я на больничном в связи с подозрением на COVID 19, на прошлой неделе был на работе, работал. Господин Сытник лично и НАБУ, которое он противоправно возглавляет, занимаются черным пиаром и на ветер тратят бюджетные средства... Почему розыск? Исключительно для того, чтобы я понес определенные репутационные потери.

Судья объяснил, что розыск не означает, что теперь его можно арестовать. НАБУ просто юридически закрепило тот факт, что якобы не знает, где он находится.

«Но дело в том, что они прекрасно знают, где я нахожусь, они меня видят, они каждые 3 дня приходят в суд и на камеру снимают все, что им хочется» — возмущен глава ОАСК.

Он также объяснил, почему игнорирует повестки с вызовом на допросы.

«В данном уголовном производстве, по которому срок досудебного расследования истек более месяца назад, я не имею статуса подозреваемого. Я даже не имею статуса свидетеля, потому что меня никто как свидетеля допрашивал. НАБУ хочет, чтобы я перечеркнул решение нескольких судов, в том числе и решение ВСП, признал себя не свидетелем, не потерпевшим, а признал себя подозреваемым и выполнял их незаконные требования. Я этого не собираюсь делать», — заявил Павел Вовк, отметив, что еще две недели назад отправил соответствующее письмо в НАБУ.

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То, что НАБУ позволяет себе игнорировать законы, Вовк объясняет безнаказанностью данного органа и его главы Артема Сытника.

«За свои действия ни один детектив, ни одно должностное лицо НАБУ не понесли ответственности. Вы регистрируете, обращаетесь с заявлениями о совершении преступлений, открываются уголовные производства по детективам, лично по Сытнику. Сытник даже признан коррупционером решением суда, внесен в реестр коррупционеров, потерял юридическую легитимность на должности председателя этого органа — НАБУ, но продолжает занимать кресло ... Никакой ответственности за всё это нет», — возмущен судья.

НАБУ, Павел Вовк, ОАСК
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