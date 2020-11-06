Шмыгаль ожидает рост стоимости сельхозземли в 5 раз за 10 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.
«Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн га земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлилось на десятилетия, а частично и вовсе остановлено», — сказал премьер в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
По словам Шмыгаля, ВВП Украины за 10 лет получит до $85 млрд от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.
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