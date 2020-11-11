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Глава НБУ встретился в Вашингтоне с руководством Всемирного банка и IFC

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Глава НБУ встретился в Вашингтоне с руководством Всемирного банка и IFC

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с временным управляющим директором и исполнительным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Стефани фон Фридебург и руководством Всемирного банка.

Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка в среду, в ходе встречи с исполнительным директором группы, в которую входит Украина, Куном Давидсом, региональным директором ВБ по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи, а также вице-президентом ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде глава НБУ отметил совместную с работу для укрепления финансовой системы Украины.

Он указал, в частности, на совместные проекты по реформированию государственного банковского сектора, небанковского финсектора («сплит»), реформирования национальной платежной системы, усовершенствование системы урегулирования неплатежеспособных банков, внедрение надзорных технологий (SupTech), а также работу по снижению доли неработающих кредитов в банках.

В свою очередь в ходе встречи со Стефани фон Фридебург Шевченко отметил совместную работу с IFC над созданием кредитного реестра НБУ, повышением доступности финансовых услуг в Украине, в том числе внедрением новых финансовых продуктов и цифровых услуг, защитой прав потребителей.

«Мы очень рады присоединиться к сети постоянного банкинга (Sustainable Banking Network) (...) Среди первых шагов в развитии „зеленого“ финансирования, которые мы уже сделали, — создали для банков гибкие условия для реструктуризации долгов производителей „зеленой“ электроэнергии», — процитировала пресс-служба главу НБУ.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в списке запланированных совместных проектов также совершенствование работы общественного кредитного реестра, усиление функции защиты прав потребителей, повышение уровня финансовой грамотности, разработка Национальной стратегии финансовой инклюзии Украины, распространение опыта ЕС по удаленной идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений.

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Помимо этого, Нацбанк подчеркнул важность соглашения с IFC о частичной приватизации Укргазбанка, которое находится в процессе согласования технических аспектов.

Как сообщалось, Шевченко в рамках рабочего визита в Вашингтон с 8 по 13 ноября встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар, с исполнительным директором региональной группы стран-членов Фонда Полом Гилберсом и с директором Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.

Всемирный банк, НБУ, IFC, Кирилл Шевченко
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