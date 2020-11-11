Подавляющее большинство американцев считают, что президентские выборы выиграл Байден

Большинство американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал демократ Джозеф Байден. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters.
Согласно приведенным данным, 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% — действующего президента США республиканца Дональда Трампа. 13% выразили уверенность в том, что итоги выборов пока еще не подведены. 5% не дали ответа.
По словам исследователей, с тем, что победу одержал Байден, согласны почти все респонденты из числа демократов, а также около 60% опрошенных республиканцев.
Исследование было проведено в период с 7 по 10 ноября. В нем участвовали примерно 1,3 тыс. человек по всей стране. Вопросы им задавали по сети.
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