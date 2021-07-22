Нацбанк назвал ключевые риски для экономики

Усиление карантина, а также существенный инфляционный всплеск в мире являются ключевыми рисками для экономики Украины.
Об этом заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевенчко о время брифинга относительно повышения учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ.
Шевченко отметил, что новые штаммы коронавируса, в частности «Дельта», быстро распространяются по миру и могут нанести новые потери украинской экономике. По оценкам Национального банка, отрицательный взнос всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в годовой реальный ВВП составил 0,6 п.п. В отличие от карантинных ограничений весной прошлого года, они не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.
Также возрастает вероятность длительного и существенного инфляционного всплеска в мире под влиянием значительных фискальных и монетарных стимулов. Это создает риски усиления импорта инфляции в Украине и ускорения перехода ведущих центральных банков к более жесткой монетарной политике. Последнее, подчеркивает глава НБУ, может снизить интерес инвесторов к странам Emerging Markets, в частности к Украине. Отмечается, что актуальными остаются другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.
«Учитывая баланс рисков, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% и ужесточить монетарную политику в связи с рядом дополнительных мероприятий, а именно: продолжить плановое сворачивание антикризисных мер; установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне „учетная ставка 1 п. п.“ при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня — при условии проведения процентного тендера; уменьшить плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долл. до 5 млн долл.», — подытожил Шевченко.
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