За Зеленского на выборах президента готова проголосовать треть украинцев

Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, готовы поддержать 33,3% определившихся с выборов украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре текущего года и представленные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.
17,3% респондентов проголосовали бы за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,1% — за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 10,5% — за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.
Кроме того, 9,5% определившихся поддержали бы лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 8,8% — главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктор Медведчука.
Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016