За Зеленского на выборах президента готова проголосовать треть украинцев

Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, готовы поддержать 33,3% определившихся с выборов украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре текущего года и представленные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.

17,3% респондентов проголосовали бы за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,1% — за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 10,5% — за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

Кроме того, 9,5% определившихся поддержали бы лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 8,8% — главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктор Медведчука.

Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.