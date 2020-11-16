Компания Moderna заявила о разработке вакцины с эффективностью 94,5%

Эффективность разрабатываемой американской компанией Moderna вакцины против коронавируса нового типа составляет на данный момент 94,5%. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.
«Moderna... сегодня объявила, что независимый совет по мониторингу третьей фазы изучения ее возможной вакцины mRNA-1273 против COVID-19 уведомил Moderna, что испытания отвечают статистическим критериям, определенным в протоколе изучения эффективности, и эффективность вакцины 94,5%», — указано в заявлении.
По данным пресс-службы Moderna, в исследовании приняли участие 30 тыс. человек.
В пятницу говоря о создаваемых компаниями Pfizer и BioNTech, а также компанией Moderna вакцинах от коронавируса, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что они будут в равной степени эффективны, так как создаются с использованием общей технологии.
Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.
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