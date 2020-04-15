Промышленный вылов рыбы в Азовском море увеличился почти в четыре раза

За три месяца 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в течение января-марта украинские рыбаки выловили в этом водоеме 421 тонну рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2019 этот показатель составлял 115 тонн, сообщили в Госрыбагентстве.
С начала 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 2194 тонны. В разрезе водоемов добыто:
— Черное море — 70 тонн;
— Азовское море — 421 тонна;
— причерноморские лиманы — 0,7 тонн;
— р. Дунай — 50 тонн;
— низовья р. Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище — 598 тонн;
— Днепровско-Бугская эстуарная система — 135 тонн;
— водохранилища р. Днепр — 907 тонн (Киевское водохранилище — 72 тонны, Каневское — 50 тонн, Кременчугское — 55 тонн, Каменское — 186 тонн, Днепровское — 183 тонны, Каховское — 362 тонны);
— другие водоемы — 12 тонн.
Больше всего в январе-марте выловлено таких водных биоресурсов:
— серебряный карась — 1128 тонн;
— тюлька, верховодка — 383 тонны;
— лещ — 99 тонн;
— растительноядные виды рыб — 76 тонн;
— плотва — 76 тонн;
— густера — 51 тонна;
— карп, сазан — 47 тонн;
— сельдь черноморская — 42 тонны.
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