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Промышленный вылов рыбы в Азовском море увеличился почти в четыре раза

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Промышленный вылов рыбы в Азовском море увеличился почти в четыре раза

За три месяца 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в течение января-марта украинские рыбаки выловили в этом водоеме 421 тонну рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2019 этот показатель составлял 115 тонн, сообщили в Госрыбагентстве.

С начала 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 2194 тонны. В разрезе водоемов добыто:

— Черное море — 70 тонн;

— Азовское море — 421 тонна;

— причерноморские лиманы — 0,7 тонн;

— р. Дунай — 50 тонн;

— низовья р. Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище — 598 тонн;

— Днепровско-Бугская эстуарная система — 135 тонн;

— водохранилища р. Днепр — 907 тонн (Киевское водохранилище — 72 тонны, Каневское — 50 тонн, Кременчугское — 55 тонн, Каменское — 186 тонн, Днепровское — 183 тонны, Каховское — 362 тонны);

— другие водоемы — 12 тонн.

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Больше всего в январе-марте выловлено таких водных биоресурсов:

— серебряный карась — 1128 тонн;

— тюлька, верховодка — 383 тонны;

— лещ — 99 тонн;

— растительноядные виды рыб — 76 тонн;

— плотва — 76 тонн;

— густера — 51 тонна;

— карп, сазан — 47 тонн;

— сельдь черноморская — 42 тонны.

рыба, Азовское море, Госрыбагентство
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