В России могут заблокировать Facebook и YouTube

Группа парламентариев внесла в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает введение санкций против иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов в случае дискриминации ими россиян. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

В соответствии с ним, генпрокурор может по согласованию с МИДом присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Это делается в том случае, если ресурс ограничивает распространение «общественно значимой информации» на территории России по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан. Речь идет не только об ограничении показа материала, но и введении любых иных «ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

После того, как генпрокурор или его заместитель признают какой-либо ресурс нарушителем, он отправляет уведомление об этом в Роскомнадзор. Ведомство в связи с этим может полностью или частично заблокировать информационный ресурс «с использованием управляемых ими технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов связи».

Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE», чьи видео с октября перестали попадать в раздел «В тренды». В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой «ограничить распространение материалов популярного российского автора».

Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».

Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных пророссийских крымских телеканалов «Крым 24». Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан».