В РФ угрожают блокировать любые соцсети за нарушение российских законов

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил замедления в РФ работы других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube, если они не будут выполнять требования ведомства об удалении запрещенного в России контента.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической",— сказал он. По его словам, сейчас параллельно идут административные процессы, связанные со штрафами за неудаление запрещенной информации по ряду эпизодов, связанных с Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

"Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по Twitter, меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направленны на принуждение площадок к исполнению российских законов«,— сказал Вадим Субботин.

Российский чиновник не исключил, что если Twitter не пойдет на исполнение требования российских законов, то доступ к нему полностью ограничат. По его словам, у ведомства есть «технические возможности» для этого.

Напомним, в РФ начали замедлять трафик Twitter 10 марта, поскольку соцсеть якобы не удаляет публикации с запрещенной информацией. Сегодня там заявили, что заблокируют Twitter, если соцсеть в течение месяца не удалит запрещенную информацию.