В РФ возбудили дело против Google из-за доминирующего положения YouTube

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении.

Ведомство полагает, что такое поведение компании может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Отмечается, что поводом к проведению расследования стали жалобы на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.