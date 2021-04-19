В РФ возбудили дело против Google из-за доминирующего положения YouTube

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.
«ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении.
Ведомство полагает, что такое поведение компании может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках.
Отмечается, что поводом к проведению расследования стали жалобы на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.
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