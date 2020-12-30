Путин подписал закон о блокировке YouTube

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий местному Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие данного закона могут попасть крупнейшие интернет-ресурсы, в том числе YouTube.

Согласно закону, в российском правовом поле появится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Генеральный прокурор РФ и его заместитель по согласованию с Министерством иностранных дел смогут присваивать его владельцу ресурса, который допускает цензуру против материалов российских СМИ. При получении такого статуса Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничить доступ к ресурсу, в том числе путем замедления трафика.

Соответствующий законопроект российская Госдума приняла в третьем и окончательном чтении 23 декабря. При этом на рассмотрение вопроса у парламента было всего четыре дня. Он был внесен 19 декабря, сразу после того, как Роскомнадзор обратился к Google с требованием «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева. В надзорном органе заявили, что по вине видеохостинга канал перестал появляться в разделе «В тренде».