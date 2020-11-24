Половина украинцев готова временно отказаться от Донбасса

44,8% украинцев считают, что для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической службой Центра Разумкова.

По данным исследования, 20,2% респондентов считают, что диалог с Путиным вредит интересам Украины, 19,4% — что диалог президента Украины с президентом РФ не способствует прекращению войны на Донбассе, но и не вредит Украине, 15,6% — затруднились ответить.

Если бы у украинцев спросили на референдуме, поддерживают ли они официальное признание оккупации территорий Донецкой и Луганской областей до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины, за эту идею высказался бы 51% опрошенных. Предоставление этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжелых преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины поддержали бы 23,9% респондентов. 25,1% — затруднились ответить.

Официальное признание оккупации территорий Донецкой и Луганской областей до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины также поддержали бы 45,8% опрошенных среди тех, у кого есть родственники в ОРДЛО (52,2% среди тех, у кого нет родственников в ОРДЛО). 32,3% среди тех, у кого есть родственники в ОРДЛО (22% среди тех, у кого нет родственников в ОРДЛО) поддержали бы предоставление этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжелых преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины. Затруднились ответить на предложенные варианты 21,8% респондентов среди тех, у кого есть родственники в ОРДЛО (25,8% среди тех, у кого нет родственников в ОРДЛО).

Среди участников боевых действий и их близких 49,7% высказались за официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины. Среди опрошенных не участников боевых действий и их близких поддержали эту идею 54,9%. Предоставление этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжелых преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины поддержали 25,1% участников боевых действий и их близких (20,3% не участников боевых действий и их близких).

Официальное признание оккупации территорий Донецкой и Луганской областей и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины больше всего поддержали респонденты на Западе Украины — 70,8% (60,3% — в Центре, 26,1% — на Юге, 31,1% — на Востоке Украины).

Предоставление этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжелых преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины больше всего поддержали на Востоке — 44,8% (36,9% — на Юге, 15,1% — в Центре, 8,3% — на Западе Украины). Затруднились ответить на предложенные варианты 36,9% опрошенных на Юге, 24,7% — в Центре, 24,1% — на Востоке, 20,8% на Западе Украины.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2 021 респондент возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.