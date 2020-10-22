Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина

Президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в стране могут ввести, если будут фиксировать 15 тысяч больных коронавирусом в сутки, сообщает пресс-служба президента.

«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших день наша медицина остановится — не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, количество врачей пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов.

Ранее в интервью четырем каналам, отрывок которого опубликовал ТСН, президент Зеленский заявлял, что не планирует вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч больных коронавирусом, так как такое ограничение полностью остановит экономику страны.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что когда число больных с подтвержденными случаями COVID-19 будет составлять от 11 тысяч до 15 тысяч в сутки, а наполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%, в стране введут жесткий карантин с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности.

В частности, начнется мобилизация всех медработников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, будут работать полевые госпитали.

Когда ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных, а ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, в стране активируют протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.