В Минздраве отмечают увеличение случаев COVID-19 за неделю, несмотря на карантин

На прошлой неделе зафиксировано 96 936 новых случаев COVID-19, что почти на 7 тыс. больше, чем на позапрошлой, также возросло количество госпитализаций.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«За прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев заболевания коронавирусной болезни, это почти на 7 тыс. больше чем на позапрошлой неделе, когда было обнаружено 90 тыс. Было госпитализировано 11 606 человек, это на 1 тыс. госпитализаций больше, чем на прошлой неделе, когда 10 597 пациентов было госпитализировано », - сказал Степанов.
Как сообщал Капитал, по состоянию на 30 ноября в Украине лабораторно подтверждено 9 946 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине зафиксировано 732 625 случаев заболевания коронавирусной болезнью.
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