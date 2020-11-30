«Схема» на 110 млн долларов в год: Гетманцав решил нажиться на евробляхах

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта, который приведет к монополизации авторынка Украины. Ежегодная прибыль избранных компаний от «схемы» составит более 110 млн долл.
Об этом сообщают представители общественной организации «Авто Евро Сила».
Так, Даниил Гетманцев вместе с нардепом Александром Ковальчуком фактически заблокировали рассмотрение в парламенте законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах. Именно принятия этого документа требуют активисты и владельцы таких авто.
Однако Гетманцев игнорирует требования людей и сейчас фактически готовит к принятию законопроект, который был разработан Ковальчуком.
По данным «Авто Евро Силы», этот документ предоставляет нескольким компаниям привилегированные условия работы на отечественном авторынке.
Так, по задумке Гетманцева и Ковальчука, оценкой всех ввозимых в Украину автомобилей на эксклюзивных правах будет заниматься компания УкрАвто олигарха Тариэла Васадзе. Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долл.
Что показательно, законопроект Ковальчука помогали создавать в Офисе простых решений, которым руководит Михеил Саакашвили. Всем известны теплые связи Саакашвили и Васадзе.
Право на эксклюзивную растаможку авто получит брокерская компании PST, которую возглавляет помощник Ковальчука Савчук. Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долл. При этом закон Гетманцева-Ковальчука фактически закрывает возможность для остальных компаний и физлиц заниматься ввозом в Украину автомобилей.
Укртрансбезопасность будет курировать вопрос выдачи разрешительной документации для ретро автомобилей. Ежегодная прибыль оценивается в 10 млн долл.
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