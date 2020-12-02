Фракция «Слуга народа» в среду вечером проведет заседание

Депутатская фракция партии «Слуга народа» планирует вечером 2 декабря провести заседание, сообщил член фракции Александр Качура.

«У нас сегодня будет заседание фракции, где-то в 18:30, и мы будем обсуждать несколько законопроектов, среди прочих будет и вопрос о Конституционном суде. Я знаю, что компромиссный законопроект, мы услышим мнения разных коллег, которые входили в состав рабочей группы, специалистов, которые являются конституционалистами», — сказал Качура на брифинге в парламенте в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на заседании фракции также планируют обсудить законопроект о Службе безопасности Украины, поскольку к нему возникло множество вопросов.

Вместе с тем на вопрос, ожидают ли на заселении премьер-министра с целью обсудить возможность введения локдауна, Качура подчеркнул, что это было бы вполне логично, хотя предварительно этого вопроса в повестке дня заседания фракции не было.