Украинцы недовольны тем, как Зеленский борется с эпидемией коронавируса

Более 60% украинцев недовольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса. Еще 34% опрошенных думают иначе. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 28–30 ноября 2020 года.

Согласно данным соцопроса, деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны — 68%. Вместе с тем, работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны — 60%, затруднились оценить — 12%.

Отметим, что наибольшим недоверием среди украинцев пользуются Кабинет министров (72% украинцев недовольны работой) и Верховная Рада (78%).

Если говорить о рейтинге доверия среди политиков в целом, то его по-прежнему возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяют 44% опрошенных, 53% — не доверяют.

Городскому голове Киева Виталию Кличко доверяют 33%, бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману — 31%

Также, согласно исследованию, Дмитрию Разумкову доверяют 27%, Юлии Тимошенко — 26%. Юрию Бойко — 24%. Петру Порошенко — 23%. Арсену Авакову — 22%. Арсению Яценюку доверяют 15%, Денису Шмыгалю — 15%, Андрею Ермаку — 9%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.