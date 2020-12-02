В аэропорту «Борисполь» изъяли вторую за неделю партию бриллиантов

Служба безопасности обнаружила в международном аэропорту «Борисполь» партию бриллиантов, которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей — почти 17 млн грн.

Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.

Ранее в международном аэропорту «Борисполь» поймали контрабандистов с бриллиантами на 15 млн грн, спрятанными в нижнем белье.