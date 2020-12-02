В правящей партии Венгрии заявили о «гражданской войне» на Закарпатье

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию «гражданской войны».
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP), обнародованном во вторник.
«Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье», — говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.
Депутаты заявляют, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.
Они считают, что «скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства» напоминают «методы сталинской тоталитарной системы». Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.
«В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания», — заявили они.
Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов Об образовании и О языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые «могут иметь серьезные последствия».
30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.
Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
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