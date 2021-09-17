Зеленсий собирал руководителей страны на совещание обсуждать резонансные законопроекты

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська принимали участие в совещании у президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей парламента и правительства, на котором обсуждалась повестка дня ближайшей пленарной недели, в частности подготовка законопроекта о деолигархизации (№ 5599) и «ресурсного» законопроекта (№ 5600) к рассмотрению во втором чтении, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Спикер Дмитрий Разумков был на этом совещании, то есть на онлайн-связи (глава парламента 10 сентября сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19 — Ред.). Также на нем присутствовали и премьер-министр Денис Шмыгаль и некоторые министры, в частности глава Министерства финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська. Мы обсуждали в целом повестку дня, но при этом самые важные — это про олигархов и «ресурсный», — сказала Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

По ее словам, Верховная Рада намерена начать рассмотрение этих двух законопроектов на ближайшей пленарной неделе, которая начинается 21 сентября.

Кроме того, парламентарий отметила, что президент не обсуждал с парламентариями и представителями Кабмина кадровые вопросы, кроме того, что «нужно в начале пленарной недели проголосовать за главу правоохранительного комитета, а предварительно речь шла о том, что это господин Сергей Ионушас». Этот вопрос также планирует отдельно обсудить фракция «Слуга народа» на заседании 20 сентября.

«Других кадровых вопросов мы не поднимали, но опять-таки, пока что нет окончательной повестки дня заседания фракции, поэтому возможно, ещё какие-то вопросы ещё добавятся», — уточнила замглавы фракции.