В деле Микитася всплыла миллионная взятка Гройсману

В сеть слили постановление Высшего антикоррупционного суда по делу экс-нардепа-застройщика Максима Микитася из которого следует, что экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации «Укрбуд».

Заседание суда было закрытым, поэтому в ВАКС его не комментируют.

Как следует из постановления суда, по данным следствия, в 2017 году Микитась предложил, а Гройсман получил через посредников взятку в виде имущественных прав на нежилые помещения под офис в жилом комплексе «Аристократ» стоимостью более 75 млн гривен (настоящая стоимость имущества, по оценке следствия составляет 156 млн).

Отмечается, что в сентябре 2017 года Гройсман назначил помощника нардепа Микитася Александра Лятамбора на должность президентом государственной корпорации «Укрбуд», а в декабре под видом сделки о покупке стал владельцем вышеуказанного имущества (оформлено на гражданина Юрия Гыжко).

На закрытом заседании 26 ноября 2020 года судья ВАКС дал разрешение на обыск на объекте недвижимости, принадлежащей ООО «Укрбуд Девелопмент», которым когда-то руководил Микитась.

В свою очередь представитель Гройсмана Василий Рябчук уже отреагировал на обнародованные материалы следствия и заявил, что информация о коррупционных действиях экс-премьера — «абсолютная ложь».