Разумков прокомментировал возможность отставки Степанова и Шмыгаля

В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.
Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина.
«По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова, — ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен», — отметил он.
Кроме того, говоря о своей оценке ситуацию с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.
Также глава Верховной Рады оценил возможность отставки премьер-министра Дениса Шмыгаль. По его словам, в ближайшее время этого не будет.
«Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу», — сказал он.
Разумков также добавил, что если говорить о полной перезагрузке Кабмина, нужно понимать, кто идет вместо.
«От премьер-министра, конечно, зависит много, точно так же, как от главы Верховной рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом — очень многое зависит», — сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине более сильный премьер.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о его отставке. По его словам, с ним никто на эту тему не говорил.
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