В РФ уже привили от коронавируса более миллиона человек

В России от коронавирусной инфекции привили более 1 млн человек. Об этом сообщил директор российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона», — заявил он. Гинцбург уточнил, что в гражданский оборот ежедневно поступают по 100 тысяч доз вакцины.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря. Для прививок используют препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи и зарегистрированный в августе. При этом средство еще находится в третьей фазе исследований на добровольцах.