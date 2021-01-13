В РФ начинают массовую вакцинацию всех граждан

Президент Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Об этом он сказал на совещании с правительством, трансляцию которого вел госканал «Россия 24».

По словам президента РФ, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». «Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — призвал он.

Путин поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы. «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с понедельника, 18 января.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V». В скором времени также станет доступной «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский Центр «Вектор».