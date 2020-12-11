Украинские клубы уже заработали в еврокубках 83 млн евро

«Динамо», «Шахтер» и «Заря» за групповой этап еврокубков суммарно заработали около 83 млн евро, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Больше всех выплат у «Шахтера» — 43 млн евро. 14,7 млн «горняки» получили за участие в групповом этапе, 20,29 млн за счет позиции в рейтинге УЕФА за 10 лет, 7,88 млн за результаты и выход в 1/16 финала ЛЕ и еще 0,2 млн евро из маркетингового пула.
«Динамо» заработало 35 млн евро. 14,7 млн за участие в группе, 16 млн — по историческому рейтингу за 10 лет, 4 млн — за выступления на групповом этапе и выход в 1/16-ю ЛЕ и 0,2 млн — маркетинговые выплаты.
«Заря» заработала в ЛЕ 4,69 млн евро, а вылетевшие на стадии квалификации «Колос» и «Десна» заработали 540 и 280 тысяч евро соответственно.
Напомним, что «Шахтер» и «Динамо» заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов и в феврале сыграют в плей-офф Лиги Европы.
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