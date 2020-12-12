В Иране власти казнили редактора новостного портала

В Иране казнили руководителя новостного портала Amad News Рухоллу Зама, обвиняемого в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом сообщает агентство Mehr News.

Смертная казнь была проведена через повешение. Агентство указывает, что в июне решение о смертной казни вынес Исламский революционный суд, позднее его поддержал Верховный суд страны.

По данным властей, журналист распространял фейковую информацию через свой портал, а также Telegram-канал. Кроме того, в Тегеране утверждают, что Зам сыграл решающую роль в вооруженных протестах в 2017 году, а также сотрудничал с зарубежными спецслужбами.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) осудила казнь иранского журналиста. «RSF шокированы тем, что иранское правосудие привело в исполнение свой приговор», — говорится в сообщении организации в Twitter. Репортеры отметили, что 23 октября предупреждали верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по правам человека в Иране Джаваида Рехмана о возможной казни журналиста.

В июне в Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также в передаче сведений о передвижениях убитого при ударе США в январе генерала Касема Сулеймани.