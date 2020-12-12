Во Франции выиграли самый большой джекпот в истории европейских лотерей

Во Франции зафиксировали крупнейший в истории европейских лотерей выигрыш в 200 млн. евро.

Как передает Укринформ, это изданию Le Parisien подтвердил крупнейший европейский оператор лотерей Euromillions.

Результат тиража был объявлен накануне в пятницу.

Как отмечается, это самый крупный выигрыш в истории европейских лотерей. Предыдущий рекорд в 190 млн евро был зафиксирован в Великобритании в 2019 году.

По правилам игры, обладатель счастливого билета угадал 5 номеров и три звездочки.