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Украинцев хотят штрафовать за нарушение самоизоляции

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Украинцев хотят штрафовать за нарушение самоизоляции

Кабинет министров утвердил проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Документ предусматривает введение штрафов за нарушение самоизоляции, обсервации, порядок которых установлен в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Так, согласно проекту закона, за нарушение самоизоляции предлагается наказывать штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 219, 222, 222-1, 236 КУоАП для реализации полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских рад по рассмотрению дел о подобных правонарушениях. Кроме того, такие изменения направлены на реализацию полномочий Нацполиции, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по составлению протоколов и рассмотрению таких дел. А также изменения позволят реализовать полномочия органов Госпогранслужбы по рассмотрению дел по подобных административных правонарушениях в случае их выявления в пунктах пропуска (контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.

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По состоянию на 23 декабря в Украине подтвердили 989 642 случая коронавируса. В частности, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 10 136 пациентов. За все время пандемии в Украине COVID-19 преодолели 615 660 человек, еще 17 172 человека умерли.

Кабмин, коронавирус
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Среда, 23 декабря 2020
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