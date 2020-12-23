Суд продлил Микитасю срок домашнего ареста

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту государственной строительной корпорации «Укрбуд» Максиму Микитасю.

«В среду, 23 декабря, следственный судья ВАКС продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту государственной строительной корпорации „Укрбуд“. Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 7:00»«, — сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

Срок действия постановления — до 23 февраля 2021 года включительно.

Экс-президента корпорации «Укрбуд» подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3, 4 ст. 58 УК Украины.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс «Аристократ», группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК «Аристократ» на недвижимое имущество в ЖК «Обериг» для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК «Обериг» и ЖК «Казка», которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК «Аристократ» и увеличения стоимости такого имущества в ЖК «Обериг».

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

2 декабря НАБУ официально сообщило о том, что подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии, бывший народный депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн из общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн.

3 декабря подозреваемый по делу завладения имуществом Национальной гвардии, экс-народный депутат Максим Микитась пошел на соглашение со следствием, ему изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.