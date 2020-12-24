У Зеленского хотят отстранить главу КС от должности из-за пленок

Обнародованные в СМИ аудиозаписи с участием главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого записаны легально и ставят под сомнение его право продолжать работу в Конституционном суде, отмечает представитель президента в КС Федор Вениславский.
По его словам, глава КС был вызван 28 декабря в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения в связи с записями, на которых Тупицкий обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда. «По имеющейся у меня информации, пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении», — рассказал Вениславский на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
По словам представителя президента в КС, дело возбуждено по ст.384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.
«Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это — высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС», — резюмировал Вениславский.
В свою очередь, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что вызов для вручения подозрения главе КС является шагом в правильном направлении. «Следующим шагом должно быть отстранение господина Тупицкого с должности, как собственно и предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Это может сделать суд», — сказал она.
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