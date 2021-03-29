Тупицкий созвал заседание КС из-за указа Зеленского

Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве Конституционного суд на 12 апреля 2021 года. Заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Об этом говорится на странице КС в Facebook.

«Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021», — сообщила пресс-служба суда.

Пресс-служба КС также опубликовала копию распоряжения Тупицкого. В документе говорится о том, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения Тупицкого и судьи Александра Касминина на основании указа Зеленского.

Как известно, 27 марта президент Зеленский издал указ, которым отменил указы президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. Решение было якобы связано с тем, что ему объявили подозрение по уголовному делу — Тупицкого подозревают во введения суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.