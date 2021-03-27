Зеленский прокомментировал свое решение о судье Тупицком

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение отменить указы о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это является результатом аудита указов беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

«Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича — от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых», — заявил Зеленский.

Также президент отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что «лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно».

Напомним, в субботу, 27 марта, Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что основанием для увольнения Тупицкого стала поддержка им аннексии Крыма.