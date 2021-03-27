Зеленский прокомментировал свое решение о судье Тупицком

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение отменить указы о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это является результатом аудита указов беглого президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.
«Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича — от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых», — заявил Зеленский.
Также президент отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что «лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно».
Напомним, в субботу, 27 марта, Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что основанием для увольнения Тупицкого стала поддержка им аннексии Крыма.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016