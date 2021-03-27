У Зеленского назвали основания для увольнения главы КСУ

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает законным решение Владимира Зеленского уволить Александра Тупицкого с должности главы КСУ. Он связывает это с его действиями, легализирующими аннексию Крыма.

Об этом Вениславский сказал РБК-Украина.

Он отметил, что Зеленский действовал в рамках выполнения решения СНБО о пересмотре всех указов Януковича, потенциально угрожающих нацбезопасности Украины.

Так, по словам представителя президента, в марте 2014 году Тупицкий при рассмотрении в КСУ дела о конституционности «крымского референдума» не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение.

«С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора», — отметил Вениславский.

Кроме того, глава КСУ, по мнению представителя президента, незаконно оформил покупку участка в Крыму, чем способствовал легализации аннексии полуострова.

«Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета», — сказал он.

Вениславский считает указ Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого и его коллеги-судьи Александра Касминина законным и изданным в рамках полномочий президента.

По его мнению, с 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется.

Напомним, в субботу, 27 марта, президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Он был назначен в КСУ еще в 2013 году бывшим президентом Виктором Януковичем.

Напомним, Тупицкий был отстранен от должности главы КСУ еще в декабре 2020 года. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле — его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. 26 февраля Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на месяц.