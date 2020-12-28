Пашинян согласился на проведение в Армении внеочередных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.
«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов», — написал Пашинян на своей странице в «Фейсбуке».
По его словам, очевидно, что действия оппозиции с требованием отставки премьер-министра не получили поддержки народа.
«Оппозиция имела все возможности для генерации народной поддержки вокруг своего требования — владеет финансовыми, информационными, организационными ресурсами, имела широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но не смогла не только обеспечить народную поддержку, но и количество их сторонников достигло минимума, уличные процессы ослабли. Никто не может сказать, что мы держали власть путем применения грубой силы. Напротив, нас обвиняют в неуместной мягкости», — отметил Пашинян.
Он заявил, что все это «не меняет приверженность нашей политической команды и мою личную приверженность встать перед народом и ответить перед народом».
«Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу проявить небрежное отношение к доверенной мне народом власти, должности премьера. Судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства должен решить народ своим свободным волеизъявлением. Я, как премьер-министр, считаю себя гарантом свободного изъявления этой воли», — заявил Пашинян.
Он отметил, что готов в результате решения народа оставить должность премьер-министра.
«Готов оставить пост премьера только решением народа. Также готов в случае подтверждения доверия народа в дальнейшем продолжить лидерство Армении в этот сложный период. Есть единственный вариант получения ответов на все эти вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов», — заявил премьер Армении.
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