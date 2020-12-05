Оппозиция потребовала от премьера Армении уйти в отставку до 8 декабря

Оппозиция предоставила премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку.

«Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения», — сказал представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге у дома Пашиняна в субботу.

По его словам, оппозиция дает Пашиняну гарантии физической безопасности.

В субботу несколько десятков тысяч человек шествием направились к дому премьер-министра Армении Пашиняна, чтобы потребовать его отставки.