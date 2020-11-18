Пашинян опубликовал план работы правительства Армении после поражения в Карабахе

Премьер-министр Армении представил план действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе, отчет о реализации программ он намерен представить в 2021 году.

«Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности», — написал Пашинян, перечислив «самые важные мероприятия» своей дорожной карты.

В частности, он отметил, что власти намерены продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, считая приоритетным определение статуса Карабаха, работать над возвращением жителей Карабаха в свои дома, восстановить разрушенные дома и инфраструктуры.

Пашинян заявил, что власти намерены работать над обеспечением социальных гарантий семей погибших военнослужащих, решением проблем раненых военных, восстановлением поврежденных на территории Армении строений и объектов инфраструктуры, возвращением пленных, психологической реабилитацией «участников войны и в целом общества».

«Дорожная карта» предусматривает программу реформ в ВС, преодоление эпидемии коронавируса и ее последствий, восстановление экономической активности, активизацию программ по решению демографических проблем, изменение Избирательного кодекса и принятия закона о партиях, внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда«, — отметил Пашинян. Он также пообещал проводить регулярные консультации с политическими силами и гражданским обществом, и представителями диаспоры.

«В июне 2021 года выступлю с отчетом о реализации этих программ», — написал Пашинян.