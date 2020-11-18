Войти
Лукашенко назвал страну ареной противостояния чужих интересов
соседи
Лукашенко назвал страну ареной противостояния чужих интересов
Полный карантин не будут вводить, пока есть альтернатива
официально
Полный карантин не будут вводить, пока есть альтернатива

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Пашинян опубликовал план работы правительства Армении после поражения в Карабахе

337
Пашинян опубликовал план работы правительства Армении после поражения в Карабахе

Премьер-министр Армении представил план действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе, отчет о реализации программ он намерен представить в 2021 году.

«Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности», — написал Пашинян, перечислив «самые важные мероприятия» своей дорожной карты.

В частности, он отметил, что власти намерены продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, считая приоритетным определение статуса Карабаха, работать над возвращением жителей Карабаха в свои дома, восстановить разрушенные дома и инфраструктуры.

Пашинян заявил, что власти намерены работать над обеспечением социальных гарантий семей погибших военнослужащих, решением проблем раненых военных, восстановлением поврежденных на территории Армении строений и объектов инфраструктуры, возвращением пленных, психологической реабилитацией «участников войны и в целом общества».

Читайте также: Маск похвалил украинские ракетные двигатели

«Дорожная карта» предусматривает программу реформ в ВС, преодоление эпидемии коронавируса и ее последствий, восстановление экономической активности, активизацию программ по решению демографических проблем, изменение Избирательного кодекса и принятия закона о партиях, внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда«, — отметил Пашинян. Он также пообещал проводить регулярные консультации с политическими силами и гражданским обществом, и представителями диаспоры.

«В июне 2021 года выступлю с отчетом о реализации этих программ», — написал Пашинян.

Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 ноября 2020
Вторник, 17 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Пол Грэм
Пол Грэм
венчурный инвестор

Как начинать новое дело без страха

Одна из самых главных причин, почему людям не удается добиться выдающихся результатов - это страх сделать что-то невразумительное. И этот страх не иррационален. Во многих отличных проектах бывает стадия, когда они не кажутся впечатляющими даже их создателям. Но чтобы создать что-то значительное, через этот этап необходимо пройти. И получается далеко не у всех. Большинство людей не доходят даже до стадии, когда они делают что-то, что может их смутить, не говоря уже о том, чтобы пойти дальше. Они слишком напуганы, чтобы сделать даже первый шаг.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства православия.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О пропаганде, добросовестности и книге Джуна Чанга «Злые самаритяне»

Перечитал книгу Джун Чанга «Злые самаритяне», где автор делает акцент на негативных моментах неолиберальной экономической политики и целесообразности протекционизма. Несколько соображений об утверждениях автора, методах и способах их обоснований.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016